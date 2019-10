David Harbour et Lily Allen : Officialisation et sortie loufoque à Disney

Si vous aviez encore des doutes sur leur couple, voilà de quoi les balayer. Entre David Harbour et Lily Allen, c'est du sérieux. Déjà le 17 octobre dernier, les fans pouvaient s'émouvoir de les voir côte à côte, posant sur le photocall du gala Champions for Change à côté d'autres personnalités, comme Katie Holmes. Après plusieurs paparazzades, montrant le couple en train de s'embrasser à pleine bouche dans les rues de New York, David Harbour et Lily Allen ont officialisé leur relation, une bonne fois pour toutes.

Sur le compte Instagram de l'acteur de Stranger Things, le 28 octobre 2019, on pouvait découvrir une photo prise à Disneyland, en Floride. David Harbour et Lily Allen y posent costumés, sans que l'on sache vraiment ce que l'acteur est censé être. L'interprète de Fuck You avait, quant à elle, revêtu sa plus belle robe de princesse. "Le prince, la princesse et le parking. L'attraction des sept nains est la meilleure de tout le parc. Allez-y, frappez-moi", a légendé le comédien. Lily Allen a vraisemblablement passé l'une des meilleures journées de sa vie, puisqu'elle a eu la chance de poser avec Chewbacca lors de sa visite du parc d'attractions.