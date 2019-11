Valérie Damidot et sa fille Roxane : Tendres bisous devant La Reine des Neiges 2

La France devra attendre le 20 novembre 2019 pour découvrir les nouvelles aventures d'Elsa et de sa soeur Anna dans La Reine des Neiges 2. Mais à travers le monde, certains spectateurs privilégiés ont déjà eu la chance de découvrir ce second opus glacé. Après avoir été diffusé à Los Angeles pour Selena Gomez, Tiffani Amber Thiessen ou Kristen Bell, c'est notre capitale parisienne qui a eu droit à cet honneur. Un joli moment de complicité familiale labellisé Disney que Valérie Damidot a choisi de partager avec sa fille Roxane.

Je suis fière d'avoir des enfants comme ça

"On est une famille extrêmement fusionnelle, expliquait l'animatrice à Purepeople en 2014. Du coup, quand l'un des membres de la famille a un projet qui lui tient à coeur, on est tous derrière lui. Je suis fière d'avoir des enfants comme ça, et je suis sûre qu'ils sont fiers de leur maman." C'est effectivement grâce à Norman et Roxane, la chair de sa chair, que Valérie Damidot s'épanouit au quotidien. Son grand fils a suivi sa trace puisqu'il est acteur et rappeur. Il a récemment été aperçu dans l'émission Le Grand Oral, sur France 2, face à Laurent Ruquier, Dominique Besnehard, Sonia Rolland et Roselyne Bachelot. Quant à sa fille, elle a tout d'abord essayé la comédie avant de s'adonner à sa vraie passion : l'illustration.

Roxane Damidot : Actrice, mais pas seulement !

En 2010, Valérie et Roxane Damidot partageaient l'affiche de la série scolaire Victoire Bonnot. Mais les planètes se sont alignées autrement pour la jeune femme de 26 ans qui designe désormais sa propre ligne de T-shirts – inspirée, d'ailleurs, de l'univers des princesses, du cinéma et du monde merveilleux de Disney. Preuve que les étoiles n'ont pas fini de briller entre la mère et la fille, elles se sont fait tatouer le même motif cet été : une petite lune sur les côtes de Roxane, la même sur le poignet de Valérie. Trop mignon.