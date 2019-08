Valérie Damidot dévoile le tatouage qu'elle a en commun avec ses deux enfants

Vous le savez sans doute, Valérie Damidot a l'encre dans la peau. Tatouée sur divers endroits du corps, l'animatrice s'était carrément inspirée de l'un de ces motifs pour imaginer le titre de son autobiographie, Le coeur sur la main, le doigt sur la gâchette - novembre 2016 chez Michel Lafon. Ce dimanche 4 août 2019, alors qu'elle partageait un joli souvenir de ses vacances italiennes, la sympathique maroufleuse a dévoilé que l'un des dessins qui parcourent son épiderme n'était pas exactement un modèle unique... puisque chaque membre de sa famille possède le même. Un joli croissant de lune orne ainsi son poignet, l'omoplate de son compagnon Régis et les côtes de ses deux enfants, Norman et Roxane.

Valérie Damidot n'hésite jamais à s'afficher auprès de son fils ou de sa fille, dont elle soutient affectueusement le moindre effort. "On est une famille extrêmement fusionnelle, expliquait-elle à Purepeople en 2014. Du coup, quand l'un des membres de la famille a un projet qui lui tient à coeur, on est tous derrière lui. Je suis fière d'avoir des enfants comme ça et je suis sûre qu'ils sont fiers de leur maman." Rappelez-vous : c'est avec Roxane qu'elle arpentait les cours d'école dans les épisodes de Victoire Bonnot en 2010. Quant à Norman, acteur et rappeur, on l'a aperçu très récemment, en février, tenter de séduire Laurent Ruquier, Dominique Besnehard, Sonia Rolland et Roselyne Bachelot dans Le Grand Oral de France 2.