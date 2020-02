Frankie Muniz (Malcolm) déchaîné torse nu sur Instagram avant d'épouser Paige

Il a le rythme dans la peau ! Frankie Muniz, légendaire héros de la série Malcolm, n'est pas l'homme que d'un seul rôle. Outre ses apparitions dans Sharknado 3: Oh Hell No !, Pizza Man ou Another Day in Paradise, il a enflammé les parquets de la version américaine de Danse avec les stars au bras de Witney Carson. Et il n'a rien oublié de son passage dans l'émission, ni ses performances ni ses anciens petits camarades. Sur Instagram, il a d'ailleurs partagé une vidéo dans laquelle il se trémousse torse nu – avec un autre danseur du show, Keo Motsepe – sur la bande originale du film Magic Mike : Pony, de Ginuwine.

Cette séquence a été tournée à l'époque de Dancing with the Stars, mais Frankie Muniz a tenu à ne jamais oublier cet instant de franche camaraderie. "Je sais que je vais finir par le regretter, écrit-il sur les réseaux sociaux. Juste un peu d'action pour que vous soyez tous prêts le jour J." Il faut dire que ces déhanchés avaient conquis le coeur du public. À la fin de l'année 2017, Frankie Muniz obtenait la troisième place du podium de la 25e saison du show. Mais son passage à la télévision n'a pas été l'unique occasion de prouver que les entraînements n'étaient pas vains.