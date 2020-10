Scarlett Johansson mariée pour la 3e fois : elle a épousé Colin Jost !

Scarlett Johansson a une nouvelle fois les prononcé les mots "je le veux". Jamais deux sans trois dit l'adage et l'actrice s'est appliquée à le respecter. C'est l'organisme Meals on Wheels America qui a révélé l'heureuse nouvelle, avec l'accord des mariés.

Sur le compte Instagram de l'organisme de charité, jeudi 29 octobre 2020, on pouvait ainsi lire en légende d'une photo représentant un ferry de New York et le jeu de mot "Jost Married" : "Nous sommes ravis de vendre la mèche en annonçant que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés au cours du week-end lors d'une cérémonie intime avec leurs familles très rapprochées et leurs proches adorés, suivant toutes les recommandations de sécurité contre le Covid-19, comme recommandé par l'agence de santé. Leur souhait pour ce mariage est d'aider à faire une vraie différence dans la vie des personnes âgées en cette période difficile en soutenant @mealsonwheelsamerica. Veuillez considérer qu'un don équivaut à un cadeau de mariage pour l'heureux couple en cliquant sur le lien dans notre bio."

Scarlett Johansson s'est donc mariée une troisième fois en disant oui à son amoureux Colin Jost, âgé de 38 ans et auteur réputé de l'émission satirique Saturday Night Live. Cela faisait depuis mai 2017 que le couple se fréquentait. En mai 2019, les amoureux s'étaient fiancés. Interrogé sur son futur mariage à la radio, Colin Jost avait déclaré : "Nous ne savons même pas ce qui est légalement autorisé, n'est-ce pas ? Ce n'est pas non plus le moment de rassembler tous nos parents âgés, proches à risques, en un seul grand groupe. Nous ne savons toujours pas si nous pouvons faire une émission en direct pour SNL, alors encore moins organiser un mariage avec des personnes âgées." Finalement, organiser un mariage était bien légal et avec les précautions nécessaires ils ont sans doute pu inviter des proches âgés.

Auparavant, l'actrice des films Avengers, Lucy, Marriage Story ou encore Match Point avait été mariée à deux reprises : de 2008 à 2011 avec l'acteur Ryan Reynolds ainsi que de 2013 à 2017 avec le publicitaire français Romain Dauriac, père de sa fille Rose née en 2014.