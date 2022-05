Obsèques de Régine : Son ex-mari Roger Choukroun présent pour l'ultime adieu

Régine, de son vrai nom Régina Zylberberg, est morte le 1er mai 2022, à 92 ans. Après une pluie d'hommages pour saluer celle que l'on appelait couramment la reine de la nuit - un surnom qu'elle n'aimait pas vraiment ! - ses proches se sont retrouvés ce lundi 9 mai, au cimetière parisien du Père-Lachaise. Lors de ses obsèques, personnalités et proches avaient fait le déplacement.

On a notamment pu apercevoir, dans la foule, le visage de Roger Choukroun, le deuxième et dernier mari de la défunte chanteuse et patronne d'établissements. Discret et élégant, nul doute que l'homme d'affaires âgé de 84 ans a pu échanger quelques mots avec le clan éploré de Régine, dont sa petite-fille adorée Daphné. L'ex-couple s'était rencontré dans les années 1960. Le mariage n'avait finalement eu lieu qu'en 1969, Régine se faisant alors passer la bague au doigt - devant la romancière Françoise Sagan comme témoin - pour la seconde fois après avoir été mariée très jeune à Paul Rotcajg. Celui-ci était le père de son fils unique, le défunt Lionel Rotcajg.

De cette longue histoire de coeur, qui prendra fin officiellement par un divorce en 2004, Régine disait avec sa franchise légendaire dans des propos rapportés par France Dimanche : "Sur les trente-quatre années d'union avec mon dernier mari, nous avons dû en partager vraiment trois." Entre eux, les relations pouvaient parfois être fraîches... En 2009, alors qu'elle faisait la promotion de son nouvel album intitulé Regine's Duets, elle racontait alors comment son ex-mari avait précédemment oeuvré pour qu'elle ne reprenne pas la chanson. "Il me disait que je n'avais jamais fait le métier de chanteuse sérieusement, et il était contre", disait-elle dans des propos rapportés par le magazine ELLE. Finalement, après l'écoute de l'album de son ex-épouse, il avait mis son jugement dans sa poche et lui avait même fait des compliments. "Il dit que j'ai retrouvé ma voix de trompette des débuts", ajoutait, pas peu fière, l'interprète de La Grande Zoa et Les P'tits papiers.