Rachida Dati attaque Anne Hidalgo, "obstinée dans un projet de destruction"

Rachida Dati a redemandé également plus tôt dans le mois à Anne Hidalgo d'installer une clôture autour du Champs-de-Mars afin de le fermer la nuit et ainsi de mieux "lutter contre les trafics". "Nous allons de nouveau, comme en 2021, saisir la maire de Paris pour obtenir la clôture du Champs-de-Mars afin de lutter contre les trafics, protéger ce jardin et la tranquillité des riverains, et éviter la surexploitation commerciale", a indiqué l'entourage de Rachida Dati l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Deux visions pour la capitale française s'affrontent à coups de phrases chocs. Au mois d'octobre, Rachida Dati avait déclaré pendant le Conseil de Paris à Anne Hidalgo : "Vous êtes à 4%, et vous n'irez pas plus loin. (...) Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante." On est loin de l'entente entre l'épouse de Jean-Marc Germain et la maman de Zohra qui possèdent des points communs, entre un passé familial marqué par l'immigration, espagnol pour l'une, marocain pour l'autre, et le sexisme auquel font face les femmes qui accèdent à des postes importants.