Rachida Dati et Anne Hidalgo : Clash en série, la guerre continue

Le Conseil de Paris du 13 octobre 2021 a été particulièrement mouvementé. Lors de cette assemblée qui se réunit 8 à 10 fois par an, les séances commencent dès le matin et sur un ou plusieurs jours. D'après le site de la Ville de Paris, les conseillers débattent, rejettent ou approuvent les projets qui transformeront demain Paris. Mais ce mercredi, il était surtout question d'invectives... La maire de Paris, Anne Hidalgo, et celle du 7e arrondissement, Rachida Dati, ennemies intimes, en savent quelque chose.

"Ce qui me feront taire ne sont pas encore nés", clame Anne Hidalgo lorsque les points qu'elle présente sont critiqués. Cela pose l'ambiance. "Vous êtes à 4%, et vous n'irez pas plus loin", a asséné l'ancienne Garde des Sceaux à la candidate socialiste à la présidentielle, l'accusant de profiter de son rôle d'édile pour faire de la politique nationale d'après Le Figaro. "Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante", a dit ensuite l'ancienne ministre LR. Puis, Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste, a pris la parole pour lui reprocher de faire plus de la communication que des actions concrètes, elle s'est fait critiquer par la maire socialiste : "Vous préférez vous faire applaudir par Les Républicains ? Ça ne vous choque pas ?"