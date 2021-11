"Faut arrêter le crack"... Rachida Dati n'épargne pas Anne Hidalgo !

La guerre de Paris continue entre ces deux femmes politiques influentes ! L'élue LR Rachida Dati n'a pas épargné Anne Hidalgo le 16 novembre, lors du Conseil de Paris. Lorsque la candidate socialiste aux présidentielles 2022 a passé en revue les points importants comme l'écologie, la propreté de la ville et l'adaptation face à l'urgence climatique, elle s'est faite interpeller par la maire de 7e arrondissement : "Il faut arrêter le crack !" Elle a aussi asséné des "oh chouchoute" à son adversaire politique lorsque cette dernière s'est plainte de ne pas avoir l'aide de l'Etat. Une séquence filmée par l'émission Quotidien.

Deux visions pour la capitale française s'affrontent. D'un côté, l'ancienne Garde des Sceaux attaque la successeure de Bertrand Delanoë sur le budget, allant jusqu'à demander au ministre de l'Economie Bruno Le Maire une mise sous tutelle. De l'autre, l'ancienne conseillère de Martine Aubry se targue du prix climatique remis à sa ville par l'ONU lors de la COP26.

Au mois d'octobre, Rachida Dati avait déclaré pendant le Conseil de Paris à Anne Hidalgo : "Vous êtes à 4%, et vous n'irez pas plus loin. (...) Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante."

On est loin de l'entente entre l'épouse de Jean-Marc Germain et la maman de Zohra qui possèdent des points communs, entre un passé familial marqué par l'immigration, marocaine pour l'une, espagnole pour l'autre, et le sexisme auquel font face les femmes qui accèdent à des postes importants. Un sujet qu'elles ont d'ailleurs abordé chacune dans l'émission Une ambition intime de M6, diffusée le 7 novembre dernier.