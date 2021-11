Rachida Dati avec sa fille Zohra : elle dévoile de rares photos ensemble !

Sous tous les projecteurs lorsqu'elle est nommée ministre de la Justice en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati fait encore plus sensation lorsqu'elle est enceinte, dévoilant son ventre rond sur le perron de l'Elysée. Le 2 janvier 2009, elle donne naissance à sa fille après une grossesse à risques puisqu'elle avait 42 ans à l'époque. Pour l'émission Une ambition intime, l'ancienne garde des Sceaux revient sur cette période et sur l'arrivée de sa fille Zohra.

Devant Karine Le Marchand, Rachida Dati se raconte avec pudeur. Enfant de Chalon-sur-Saône, elle dira toute l'importance qu'a sa famille pour elle, ses dix frères et soeurs et leurs parents M'Barek Dati maçon d'origine marocaine arrivé en France en 1963, et de Fatima-Zohra, d'origine algérienne, qui est décédée en 2001. La femme politique a agrandi cette famille en accouchant d'une fille, à 43 ans. Une naissance qui n'avait rien d'évident puisqu'elle a été victime de plusieurs fausses couches : "On m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants." Enceinte, elle a continué son métier, sans ralentir : "J'ai fait de l'hélicoptère, je courrais en talons. Je faisais des débats à n'en plus finir. J'ai fait des meetings où j'étais debout pendant des heures. Je n'ai pas diminué le rythme, ni baisser mon activité." Avec dans l'idée de "ne pas trop espérer, si jamais ça ne venait pas".

Sa fille Zohra porte le nom de sa mère tant aimée et à qui elle ressemble d'ailleurs beaucoup. Une enfant que Rachida Dati protège farouchement des médias. Pour autant, on peut découvrir dans Une ambition intime des photos rares que la maire du 7e arrondissement de Paris avec sa fille. De tendres et clichés d'une maman avec sa fille, scène de la vie ordinaire ou presque. Elle a dû subir mille et une rumeurs sur la paternité de son bébé. En 2016, quand la fillette a eu 7 ans, la justice a confirmé en appel le lien biologique entre l'homme d'affaires français Dominique Desseigne et la fille de la femme politique. Aujourd'hui encore, il reste des épreuve. Dans l'émission de radio Hors Piste sur France Inter, Rachida Dati était revenue sur le harcèlement scolaire qu'a subi la jeune Zohra : "J'ai essayé de la protéger de ça, mais elle a vécu toute sa scolarité de primaire en changeant d'établissement tous les ans. À cause de cette histoire de harcèlement. Elle a été harcelée par un petit garçon, fils d'une personnalité. Ça s'est fini à l'hôpital Necker."