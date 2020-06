Rachida Dati : Réélue dans le 7e, la candidate à la mairie de Paris a voté

Alors que la pandémie de coronavirus a repoussé le second tour des élections municipales, cette fois le grand jour est arrivé. Ce 28 juin, les Français élisent leurs maires. Mais, à midi, la participation était décevante avec seulement 15,29%. A Paris, les bureaux sont ouverts jusque 20h. Rachida Dati, candidate à l'Hôtel de Ville, espère bien réussir le tour de force de l'emporter.

Réélue à son poste de maire du chic 7e arrondissement au premier tour en mars dernier - la seule maire d'arrondissement élue du premier coup - Rachida Dati a tout de même voté ce 28 juin mais... dans le 11e arrondissement. En effet, la candidate de la droite avait une procuration dans cet arrondissement où sa directrice de campagne, Nelly Garnier, est candidate. Munie d'un masque de protection en raison de la présence toujours concrète du Covid-19, elle a été accueillie par une flopée de caméras et photographes. Décontractée malgré, on l'imagine aisément, un peu de stress quant à l'issue du résultat en fin de journée, elle a pris la pose quelques instants pour immortaliser le moment.

Rachida Dati, qui au cours de sa campagne a notamment reçu le soutien de l'ancien président Nicolas Sarkozy, était arrivée en deuxième position en mars dernier avec 22,7% des voix derrière la maire sortant et candidate à sa réélection Anne Hidalgo avec 29,3%. La candidate âgée de 54 ans a battu le pavé et distribué les coups afin de s'imposer comme la seule alternative à sa rivale de gauche. Laissant ainsi peu de place à la troisième qualifiée, Agnès Buzyn... Même si elle ne l'emportait pas, Rachida Dati a marqué les esprits en signant le retour de la droite parisienne. Il faut dire que pour sa première campagne en son nom sur ce poste, elle partait de loin et n'a fait que remonter. Comme l'a souligné le JDD, la candidate a gagné ses galons de "personnalité incontournable dans sa famille politique".