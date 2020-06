Agnès Buzyn : Le pêché mignon de la candidate à la mairie de Paris...

En tant qu'ex-ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn connaît sans doute les recommandations pour une hygiène de vie saine et un corps en bonne santé. La candidate LREM à la mairie de Paris, qui essayera de l'emporter ce 28 juin lors des municipales face à la maire sortant Anne Hidalgo et la maire du 7e arrondissement Rachida Dati, a toutefois un petit plaisir gourmand...

Quand d'autres aiment se griller une cigarette ou boire un bon verre de vin, Agnès Buzyn a un faible... pour les gâteaux. Véritable bec sucré, elle ne résiste pas à quelques gourmandises. En 2015, interrogé par l'AFP, son ancien collègue Jérôme Viguier déclarait alors : "Il y avait toujours des gâteaux dans les réunions. Elle en rapportait de sa maison Corse." Sur l'île de Beauté on aime notamment manger des canistrellis ou du fiadone.

Un portrait de l'ancienne ministre dans La Croix en 2016, en rajoutait une couche. "La première chose que l'on remarque en entrant dans le bureau d'Agnès Buzyn, c'est un plateau de friandises posé sur sa table de réunion. Petits bonbons acidulés et chocolats gélifiés à la guimauve", pouvait-on lire alors. "Des bonbons régressifs", de son propre aveu. Visiblement, Agnès Buzyn aiment toutes sortes de plaisirs sucrés même ceux plutôt dédiés aux enfants.

Agnès Buzyn - arrivée en troisième position au premier tour des municipales en mars dernier avec seulement 17,26 % des voix- a-t-elle prévu quelques douceurs pour la fin de sa campagne ? Nul doute qu'ils seront source de bonheur ou de réconfort en fonction du résultat obtenu après une campagne difficile qu'elle a rejoint en cours de route suite au désistement de Benjamin Griveaux. Bien que résidente du 5e arrondissement qui compte pas moins de 168 000 habitants et envoie douze élus au Conseil de Paris, sur un total de 163.