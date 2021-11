Rachida Dati enceinte à 42 ans : retour sur sa grossesse à risques...

En mai 2007, Rachida Dati obtient le poste de ministre de la Justice au sein du gouvernement de François Fillon, Premier ministre désigné par Nicolas Sarkozy président de la République fraîchement élu. Puis, au cours du mois d'août 2008, on la découvre avec un ventre bien arrondi sur le perron de l'Elysée ! A 42 ans, elle est enceinte !



Une nouvelle qui a fait l'effet du bombe. Mais si cette grossesse emplie de joie la maire du 7e arrondissement de Paris et ses proches, elle a provoqué aussi des inquiétudes. Au moment de la sortie en 2011 de son livre Fille de M'Barek et de Fatim-Zohra (éditions XO), la garde des Sceaux était revenue avec pudeur, pour le magazine Gala, sur sa grossesse à risques.

Avant de dévoiler officiellement sa grossesse, Rachida Dati a été extrêmement prudente, comme elle l'écrit dans son ouvrage : "C'était justifié : on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, et compte tenu de mon âge, ma grossesse n'était pas sans risque. Je ne voulais pas perdre cette ultime chance. J'en profite pour rendre hommage à Claude, le gynécologue, qui depuis est devenu un ami."

La petite Zohra, prénom que Rachida Dati choisit en hommage à sa maman, est née le 2 janvier 2009. Mère et fille se portent bien et la ministre reprend le travail cinq jours après. Quant à l'identité du père de l'enfant, celle qui a vécu dans sa jeunesse un mariage forcé la gardera secrète autant que possible. En 2016, quand la fillette a eu 7 ans, la justice a confirmé en appel le lien biologique entre l'homme d'affaires français Dominique Desseigne et la fille de la femme politique. La fin d'un long feuilleton médiatique qui n'a pas été évident à gérer pour la magistrate.

Quelle mère est Rachida Dati avec sa Zohra ? Elle a dit dans Gala être peu fusionnelle, considérant sa fille comme un être à part entière, mais elle a admis avoir été transformée en tant que femme depuis sa naissance. L'ancienne députée européenne confie ainsi : "J'ai moins d'obsessions qu'avant, et elle a révélé beaucoup de tendresse et de douceur dans mes relations aux autres. Il n'est jamais trop tard..."

Femme ambitieuse et déterminée, Rachida Dati a ainsi révélé son désir de maternité alors qu'elle occupait l'un des postes les plus importants du gouvernement. Pas étonnant que cette personnalité fascinante fasse partie du programme Une ambition intime, diffusé sur M6 ce dimanche 7 novembre 2021.