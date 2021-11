Rachida Dati, bouleversée, n'arrive pas à retenir ses larmes face à Karine Le Marchand

Les confidences que Karine Le Marchand a reçues au cours de son émission Une ambition intime sur M6 le 7 novembre 2021 oscillaient généralement entre humour, tendresse et peine. Ainsi, on a pu voir cinq femmes politiques faire tomber le masque lorsqu'elles ont abordé des sujets délicats et touchants. Femmes fortes qui ont su s'imposer dans un milieu dominé par les hommes, elles ont montré à quel point elles ne sont pas des machines en répondant aux questions de l'animatrice. Rachida Dati s'est ainsi révélée très émue, lorsqu'elle a parlé de sa maman, Fatima-Zohra, décédée en 2001.

Issue d'une fratrie de onze enfants, sept filles et quatre garçons, Rachida Dati (55 ans) est la deuxième née, comblant de bonheur sa mère Fatima-Zohra et son papa M'Barek. Elle a grandi dans une HLM de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), très impliquée pour sa famille. Dans Une ambition intime, ses soeurs ne tarissent pas d'éloges pour elle : "Le pilier, c'est Rachida", dira l'une. "Si on a besoin d'elle, dans le bien ou dans le moins bien, elle est toujours là", enchaîne une autre. Puis, la voix émue, Rachida Dati déclare : "J'avais ce rôle-là avant le décès de maman, et il s'est accentué." Les larmes montent aux yeux des soeurs Dati et l'émotion emporte l'ancienne Garde des Sceaux qui observe la séquence devant Karine Le Marchand. Les larmes aux yeux, elle ajoute : "Elle n'est plus là, comment je fais ma vie, sans lui parler, sans la voir. sans entendre son rire. Sans lui toucher la peau. La vie s'arrête."

Une maman qui a disparu il y a vingt ans, et l'émotion est intacte. Pour lui rendre un magnifique hommage, Rachida Dati avait décidé de baptiser sa fille unique Zohra, - née en 2009 et dont le père- décidé par le tribunal - est l'homme d'affaires Dominique Desseigne -, du prénom de sa mère. Zohra, bébé miracle car on lui avait dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants, ressemble beaucoup à sa grand-mère qu'elle n'a pas pu connaître, mais qui écoute religieusement les souvenirs de sa maman. L'ancienne ministre est manifestement très attachée à son devoir de transmission. "Je m'efforce de lui faire comprendre pourquoi la solidarité familiale est si importante dans la vie", disait-elle dans Paris Match.