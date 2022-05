Roselyne Bachelot : Costume vert flashy et gloss rose, son look très remarqué face à Emmanuel Macron !

On ne voyait qu'elle ! Invitée à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron ce samedi 7 mai 2022, Roselyne Bachelot a fait preuve de beaucoup d'audace en arrivant habillée avec un total look vert pomme à l'Elysée. Associé à son costume flashy, la ministre portait une énorme broche représentant une tête de lion en or ainsi qu'un sac Haute-Couture. À côté de la sobriété du total look blanc Louis Vuitton de Brigitte Macron, la ministre a été remarquée.

Ministre de la culture lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Roselyne Bachelot a fait un choix très surprenant puisque la couleur verte est réputée censée porter malheur dans le monde du spectacle et est totalement proscrite aux artistes, comédiens, danseurs ou musiciens. Volonté de Roselyne Bachelot de se démarquer et d'attirer l'attention ou désir ardent d'affirmer son engagement écologique, l'ancienne ministre a frappé les esprits lors de cette investiture où tous les autres invités se sont contentés de porter des tenues aux couleurs sobres.

Adepte des tenues colorées et très originales, Roselyne Bachelot fait souvent parler d'elle pour ses looks étonnants et surprenants. En 2008, alors qu'elle était ministre de la Jeunesse et des Sports (lorsqueNicolas Sarkozy était président), elle s'était rendue au Conseil de Ministres avec des crocs roses. En avril dernier, la maman de Pierre (né de son mariage avec Jacques Bachelot) avait choisi de porter un ensemble violet associé à un masque de la même teinte. Quelques mois auparavant, elle s'était affichée au Louvre avec un ensemble rouge en satin et en velours, puis quelques jours plus tard, avec un ensemble associant différentes tonalités de bleu vif.

Interviewée par France 2, l'ancienne ministre (de son vrai nom Roselyne Cora Marcelle Narquin), qui pourrait bien vivre ses derniers jours en poste – au moins jusqu'au 13 mai prochain – s'est remémorée avec émotion la cérémonie d'investiture de Jacques Chirac lors de son second mandat en 2002 : "Mon meilleur souvenir de ces cérémonies où la joie dispute à l'émotion c'est peut-être Jacques Chirac en 2002, je me souviens j'étais dans l'encoignure de la pièce, l'émotion m'a gagnée, on entendait le canon tonner aux Invalides, et là je me suis mise à pleurer (...) Francis Mer, le ministre de l'Économie, m'a prise dans ses bras et m'a dit 'on ne pleure pas à une cérémonie d'investiture".