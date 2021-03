Roselyne Bachelot : "Maman reste très fragile"... Les nouvelles mitigées de son fils Pierre

La ministre de la Culture va mieux, mais le danger n'est pas encore tout à fait écarté. C'est en tout cas ce qu'affirme son fils Pierre Bachelot. Dimanche 28 mars 2021, le fils de Roselyne Bachelot s'est saisi de son compte Facebook pour donner des nouvelles de sa mère. Mercredi dernier, la politicienne de 74 ans a été hospitalisée et mise sous "oxygénothérapie renforcée" après avoir été testée positive à la Covid-19.

"Bonsoir à tous. Merci de vos messages d'amitiés pour maman qui va mieux même si elle reste très fragile, Pierre Bachelot a-t-il écrit sur Facebook dimanche soir. Il faut attendre encore qq jours pour que le danger soit écarté. Elle se bat avec courage." Agé de 51 ans, le fils de la ministre est né de son mariage avec Jacques Bachelot. Au fil des différents mandats de sa mère, Pierre Bachelot a collaboré avec elle, notamment en tant que conseiller parlementaire.

Au lendemain de son hospitalisation, Roselyne Bachelot avait donné de ses nouvelles sur Twitter : "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée, avait expliqué l'ex-ministre de la Santé. Prenez bien soin de vous et de vos proches." Trois jours seulement avant d'annoncer sa contamination au coronavirus, Roselyne Bachelot avait reçu une première dose de vaccin.