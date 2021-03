Elisabeth Borne, positive à la Covid : affaiblie, angoissée, la ministre raconte

La Covid-19 continue de contaminer et de faire des victimes. Elisabeth Borne a également contracté le virus. Hospitalisée, la ministre déléguée chargée du Travail raconte sa réaction à la maladie : "J'ai eu l'impression de cumuler plusieurs maladies."

C'est au Parisien qu'Elisabeth Borne s'est confiée. La ministre a rassuré le quotidien et ses lecteurs sur son état de santé. "Le plus dur est derrière moi, mais je vais avoir besoin d'un certain temps pour récupérer une forme olympique", explique-t-elle après un test Covid-19 négatif passé ce mardi 23 mars 2021.

Elisabeth Borne revient ensuite sur sa contamination : "Le dimanche 14 mars, je me réveille épuisée avec de la fièvre. Je me fais tester. Comme le résultat se révèle positif, je m'isole. En début de semaine, je continue de participer aux réunions en visioconférence, dont la conférence du dialogue social. Mais à partir de mardi, je n'arrive plus à m'alimenter, ni à boire. Jeudi après-midi, je suis donc allée à l'hôpital pour faire des examens. Là, les médecins ont décidé de me garder sous surveillance."

Elle précise ensuite avoir contracté le variant sud-africain du virus.