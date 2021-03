Élisabeth Borne, positive à la Covid-19 : la ministre du Travail continuera de... travailler

La ministre du Travail continuera de travailler, comme bon nombre d'employés qui le peuvent, via le télé-travail. Dimanche 14 mars 2021, Elisabeth Borne a annoncé être touchée par la Covid-19 et se plie donc aux règles de sécurité.

C'est via un message publié sur Twitter que la femme politique a annoncé cette triste nouvelle : "Testée positive à la COVID-19, je continuerai d'exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien. Prenez soin de vous et de vos proches." Quelques phrases simples qui permettent donc d'avoir des nouvelles de son bon état de santé. Et Elisabeth Borne va tellement bien qu'elle compte respecter son agenda à la lettre.

Lundi, 15 mars, elle coanimera donc, comme prévu, la troisième conférence de dialogue social avec le premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, laquelle réunira en visioconférence l'exécutif avec les partenaires sociaux. Une réunion qui se fera à distance donc. La ministre du Travail participera aussi la semaine prochaine à des "concertations sectorielles" pour préparer l'allègement des restrictions sanitaires et des mesures de soutien. Malgré la Covid-19, elle ne chôme pas.