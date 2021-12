"Qui va passer pour une gourde ?" Roselyne Bachelot taclée par son frère, soutien d'Eric Zemmour

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, était l'invitée du vendredi 10 décembre de l'émission Bourdin direct sur RMC/BFMTV. Son domaine a été et est toujours durement touché par la crise sanitaire, les questions sont donc nombreuses. L'animateur a souhaité aussi abordé l'autre sujet incontournable du moment : la candidature d'Eric Zemmour, ex-journaliste et polémiste reconverti en homme politique candidat à la présidentielle. Jean-Jacques Bourdin a demandé à la ministre de réagir aux déclarations du leader du parti Reconquête! sur le président de la République Emmanuel Macron, qu'il a qualifié de "type pas fini" à ce même micro il y a quelques jours. En faisant part de son avis, elle sera aussi interrogée sur son frère, qui n'est autre qu'un collaborateur d'Eric Zemmour lui-même.

Après avoir expliqué son point de vue sur les propos d'Eric Zemmour - "ce n'est pas un combat politique digne" -, Roselyne Bachelot a dû répondre à une question à laquelle elle ne s'attendait visiblement pas. Jean-Jacques Bourdin lui a demandé ce qu'elle dit à son frère, qui est le porte-parole d'Eric Zemmour. Elle a répondu sans ciller : "Dans une famille, il y a des ruptures qui sont définitives." Le présentateur de l'émission n'épiloguera pas sur le sujet.

Le frère en question est Jean-Yves Narquin, et sa soeur et lui sont les enfants de Jean Narquin, chirurgien-dentiste de profession, un ancien résistant et député gaulliste de Maine-et-Loire, mort en 2003 à Angers. Si son fils Jean-Yves Narquin se réclame lui aussi du gaullisme, il est devenu maire FN de Villedieu-le-Château. Aujourd'hui, il est porte-parole d'Eric Zemmour pour sa région Centre-Val-de-Loire. Il s'était fait par ailleurs connaître dans les médias pour ne pas avoir verser à son ex-femme une pension alimentaire de 500 euros mensuels imposée en 2006 par la justice belge. L'homme a été reconnu coupable d'abandon de famille et d'organisation d'insolvabilité. "J'ai quatre enfants dont trois d'un premier mariage, il n'y avait pas de raison que mon ex-épouse leur prenne tout. Aujourd'hui je suis prêt à rembourser ce que je dois", avait-il expliqué au moment de son procès, rapportait Metronews.

L'intervention de sa soeur Roselyne Bachelot et ses propos sont rapidement revenus aux oreilles de Jean-Yves Narquin. Il a fait part de son étonnement sur Twitter et en a profité pour la tacler sévèrement : "J'apprends, par voix de presse, qu'une 'rupture définitive' existe avec ma soeur ??? tu es sûre, Liline ? j'ai, à ce jour, toujours évité de te taper dessus... je ne mélangeais pas tout ! Mais si je sors les missiles, à ton avis, qui va passer pour une gourde ?"