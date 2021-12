Diaporama "Qui va passer pour une gourde ?" Roselyne Bachelot taclée par son frère, soutien d'Eric Zemmour

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le président de la République française Emmanuel Macron, Jean Michel Babalola Abimboln, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Benin et Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture francaise lors de la signature de l'acte de transfert de propriété de 26 oeuvres des trésors royaux d'Abomey à la Rapublique du Benin, au palais de l'Elysée à Paris, France, le 9 novembre 2021

Le président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain et journaliste Martine Le Blond-Zola (arrière-petite-fille de l'écrivain Emile Zola), Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances, la Premier Dame Brigitte Macron et Karine Kauffmann, la maire de Medan lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.