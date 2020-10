Willy Denzey : Après son "Mur du son"... Qu'est-il devenu ?

Avec ses tubes Le Mur du son ou L'Orphelin, Willy Denzey, ses bandanas, baggys et ceintures à strass ont conquis toute une génération française au début des années 2000. Son style R&B et ses featurings avec les artistes du moment, comme la chanteuse Leslie, ont fait perdurer le succès quelques années. Et comme vous allez le voir dans la vidéo ci-dessus, Willy Denzey n'a pas laissé tomber la musique, loin de là !

Profitant d'un regain de notoriété aussi inattendu que bienvenu, à la suite de l'étrange "explosion" survenue à Paris le 30 septembre 2020 (due à un avion de chasse passant "le mur du son"), Willy Denzey a dévoilé dans la foulée une nouvelle chanson au titre particulièrement à propos : Stratosphère. "Après avoir franchi #lemurduson je vous donne rendez-vous en orbite dans la Stratosphère !", a-t-il annoncé sur son compte Instagram avec dérision. Quelle meilleure rampe de lancement pour une telle chanson qu'un buzz aéronautique !