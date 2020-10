Willy Denzey et son "Mur du son" de retour après "l'explosion" : il profite du buzz

Le chanteur star du début des années 2000 ne s'attendait certainement pas à passer une telle journée ! Le 30 septembre 2020, aux alentours de midi, un étrange bruit bref et sourd a brièvement inquiété les Parisiens et Franciliens, avant que la Préfecture de police n'explique qu'il s'agissait simplement d'un avion de chasse ayant franchi le mur du son. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'en amusent et redécouvrent la chanson Le Mur du son de Willy Denzey, sortie en 2003.

"Cassons le mur du son, sans s'poser de questions (...). Passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place efficace, suis ma direction", chantait-il au début du millénaire, en bandana, maillot de basket, baggy et ceinture à strass. Premier surpris de ce regain de notoriété instantané, l'artiste de 38 ans a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en partageant les mèmes de nombreux internautes détournant les paroles de son titre culte.