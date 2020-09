"Explosion" à Paris : Roland-Garros interrompu, que s'est-il passé ?

Partout en Île-de-France ce mercredi 30 septembre 2020, aux alentours de midi, de nombreux Parisiens et Franciliens ont entendu ou ressenti une sorte d'explosion. Un bruit bref et sourd, quelque peu inquiétant, dont l'origine a rapidement été expliquée par la Préfecture de police sur Twitter : "Un bruit très important a été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N'encombrez pas les lignes de secours !"

Plus de peur que de mal, y compris au tournoi de Roland-Garros, brièvement interrompu par ce drôle de bruit. Stan Wawrinka était en plein match contre Dominik Köpfer, lorsque les deux joueurs ont ressenti ce bang supersonique. L'Allemand s'apprêtait à servir lorsque le bruit sourd a retenti, l'interrompant soudainement en pleine action. Le Suisse et son adversaire ont alors échangé un regard intrigué, un léger sourire au coin des lèvres...

Les deux sportifs ont finalement repris le cours du match après quelques secondes de pause. Le tournoi et le début du 2e tour ont repris normalement. Il leur aura fallu attendre la fin du match pour connaître l'origine de cet étrange bruit.