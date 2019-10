Elodie Frégé (Star Ac) : Un chèque d'un demi-million à Michal ? "En fait, non !"

Grande gagnante de la Star Academy en 2003,Elodie Frégé (37 ans) a tenu à rétablir la vérité sur le cadeau qu'elle avait fait à Michal lors de sa victoire. Interviewée sur le plateau de De quoi j'me mêle de C8 le 11 octobre 2019, la chanteuse a expliqué : "Je n'ai pas partagé le gain, j'ai partagé le contrat. Les gens pensent que j'ai filé un chèque, mais en fait non ! J'ai permis à quelqu'un qui avait du talent de pouvoir lui aussi profiter d'une carrière, d'un contrat dans une maison de disques, d'une tournée et de 500 000 euros d'avance." À la suite de l'émission de TF1, la compagne de Gianmarco Tavani n'avait en effet pas touché un chèque d'un million d'euros mais une avance sur les ventes d'album.

Le 19 septembre 2019, les rumeurs avaient été relancées lorsque Michal avait déclaré sur le plateau de Non Stop People :"Quand je suis bien chez moi, je me dis : "En fait c'est grâce à Elodie". En 2015, l'interprète du titre L'Orange avait également confié sur Europe 1 qu'elle avait partagé ses gains avec lui :"Elle l'a vraiment fait c'était très sympa de sa part (...) J'ai acheté un appartement à Paris, j'ai fait des placements". Un cadeau en or pour les deux artistes qui ont tous les deux poursuivis une carrière dans la musique.

Un très beau geste pour son ami de 37 ans dont elle est restée très proche aujourd'hui. Michal la surnomme d'ailleurs affectueusement "la femme de sa vie". L'époux de Maxim Assenza expliquait également le lien très fort qui les unit : "Élodie Frégé, vous savez, ça fait seize ans que j'en parle tous les jours. Elle fait partie de ma vie, c'est ma soeur, peut-être la marraine de mon enfant... elle a une importance extraordinaire".