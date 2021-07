Jenifer "a renié ses amis et a fait semblant" : des candidats de la Star Academy balancent

"La musiiique, oui la musiiique. Je le sais, sera la clé, de l'amour de l'amitié". Lors de leurs retrouvailles pour le tournage d'un prime événement, pour les 20 ans de la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste, Mario Barravecchia ou encore Carine Haddadou ont en effet retrouvé leurs amis rencontrés au château de Dammarie-les-Lys et ont donné de la voix à leurs côtés. Même Jenifer était présente. Mais les deux hommes gardent un souvenir amer de ce moment comme ils l'ont confié à Public.

Dans Touche pas à mon poste, Jean-Pascal Lacoste avait regretté que son ex ne participe pas au documentaire de la Star Academy. Un avis dont il lui a fait part en face, lors du tournage du prime. "Elle m'a répondu que je ne pouvais pas dire ça, qu'elle n'avait aucun problème avec la Star Ac. C'est peut-être moi qui me trompe, je ne sais pas. La page a été très vite tournée. On a chanté et on a bien rigolé. La seule chose que je regrette, c'est de ne l'avoir vue que pendant l'enregistrement du prime", a expliqué le fiancé de Delphine Tellier. Si avec les autres élèves de leur promo, ils ne se sont pas lâchés pendant deux jours, Jenifer n'était pas très présente. "On a passé toute la journée de répétitions de samedi avec Nolwenn, qui était super, qui a mangé avec nous... A côté de ça, tu as Jenifer qui n'est pas venue aux répétitions, qui est arrivée le dimanche, dix minutes avant de monter sur scène... et qui a fait semblant. Bah on a fait semblant et voilà. Je ne lui ai parlé que deux minutes dans les loges, juste avant qu'on chante. J'aurais au moins aimé boire un coup avec elle, se parler un peu de la vie..." a poursuivi Mario.

La belle Carine a nuancé leurs propos en disant que c'était deux jours de tournage intenses et que tout le monde était fatigué. Elle a aussi regretté qu'on en fasse trop autour de Jenifer. "Ce n'est pas si grave qu'elle n'ait pas pu rester", a-t-elle tempéré. Malgré tout, Jean-Pascal espère la revoir. Comme avec Olivia Ruiz qui, bien quelle ai mis la Star Ac de côté, continue à garder contact avec lui. "Je comprends que l'on puisse renier la Star Ac, mais pas que l'on renie ses amis. C'est ça que je trouve triste. Pourquoi Jenifer n'a pas envie de passer un bon moment avec nous ? On respecte son choix, mais on a le droit de se dire que c'est dommage", a conclu Mario.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Public du 9 juillet 2021.