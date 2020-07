Carine Haddadou (Star Academy) maman de jumeaux : adorables photos

Si Carine Haddadou a participé à Popstars avant la Star Academy, c'est dans la deuxième émission présentée par Nikos Aliagas qu'elle avait été révélée au grand public, en 2001. Très vite, elle s'était démarquée grâce à sa voix rauque et à sa personnalité sympathique. Depuis, la belle blonde de 41 ans est toujours chanteuse si l'on en croit sa description Instagram. Elle se décrit également comme modèle photo, cavalière et adepte du Cross fit. En regardant de plus près son compte, on apprend aussi qu'elle est devenue maman.

Il y a six ans, Carine Haddadou a en effet mis au monde des jumeaux. Si elle n'a encore jamais dévoilé le prénom de ses petits garçons, l'ancienne star de télévision n'hésite pas à dévoiler leur jolie bouille. "3 avril 2020. Joyeux anniversaire mes amours, 6 ans déjà, ma fierté, ma vie", a-t-elle par exemple écrit en légende d'une photo des deux bambins, souriants devant l'objectif et habillé de la même façon. L'un d'eux tient une bougie sur laquelle est écrit leur âge.