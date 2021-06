Jenifer absente du documentaire de la Star Academy : Jean-Pascal révèle l'étonnante raison

Le 22 mai 2021, TF1 a diffusé un documentaire sur la Star Academy, à l'occasion des 20 ans de l'émission. Nombreux étaient les candidats à avoir accepté de revenir sur leur expérience, parmi lesquels Jean-Pascal Lacoste (saison 1 en 2001), Elodie Frégé (gagnante de la saison 3 en 2003) ou Magalie Vaé (gagnante de la saison 5 en 2005). En revanche, Jenifer (qui a remporté la première saison) était aux abonnés absents et on sait enfin pourquoi.

Certains téléspectateurs ont regretté l'absence de Jenifer dans le documentaire. Et ils n'ont pas compris pour quelle raison elle ne faisait pas partie de l'émission. "Dans l'émission de samedi, elle n'est pas là... Et il n'y a pas qu'elle qui manque, il y en a d'autres. Je trouve ça un peu maladroit, vis-à-vis du public, des gens qui nous ont amené là, donc c'est ça qui m'embête un petit peu. C'était le moyen de tous se retrouver", avait notamment confié son ancien compagnon Jean-Pascal Lacoste dans Touche pas à mon poste, juste avant la diffusion. Mais il a enfin compris pourquoi la maman d'Aaron (17 ans, née de ses anciennes amours avec Maxim Nucci) et Joseph (6 ans, né de son ex-relation avec l'acteur Thierry Neuvic) n'était pas à leurs côtés.

Le 20 juin, le fiancé de Delphine Tellier a retrouvé certains de ses anciens camarades à la Seine Musicale, pour le tournage d'un prime exceptionnel pour les 20 de la Star Academy, diffusé en septembre prochain. Et, bonne nouvelle, Jenifer était sur scène aux côtés de Mario Barravecchia, Carine Haddadou, Jessica Marquez ou Jean-Pascal Lacoste. Ce dernier avait d'ailleurs partagé plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et l'ambiance semblait au beau fixe. L'Agitateur en a profité pour questionner la coach de The Voice sur son absence lors du tournage du documentaire. Et il a partagé ce qu'il avait appris à l'occasion d'un live Instagram. "On a discuté, elle sait que je la chambre un peu, parce qu'elle n'était pas là aux 20 ans. Et apparemment elle n'a pas été prévenue. Je lui ai dit : 'Ecoute, je ne savais pas.' Je lui ai dit : 'Ce n'est pas que pour toi.' Elle me connaît... On en a parlé, elle sait qu'il n'y avait rien de méchant, au contraire de ce qu'annonçaient les gens sur Twitter", a-t-il expliqué. Une annonce qui a de quoi surprendre.