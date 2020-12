Jean-Pascal Lacoste et sa fiancée Delphine Tellier : le bébé, c'est pour bientôt !

Depuis maintenant six ans, Jean-Pascal Lacoste file le parfait amour avec Delphine Tellier, la soeur de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Auprès de nos confrères du magazine Public, l'ancien candidat de la Star Academy se livre sur son couple avec la jolie blonde et évoque leurs projets d'avenir avec notamment un bébé en vue.

"On ne pourrait pas être plus heureux. On s'est rencontré au golf de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz. Elle s'occupait de l'organisation d'une compétition et, de fil en aiguille, on est tombé amoureux", se souvient l'interprète de L'Agitateur aujourd'hui devenu chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8).

Lors de leur rencontre, Jean-Pascal Lacoste était déjà papa. Kylie (12 ans) et Maverick (8 ans) sont tous les deux nés de ses amours passées avec l'Américaine Jennifer. Et Delphine Tellier a su trouver sa place. "C'est une belle-mère exceptionnelle, assure l'heureux papa. Heureusement qu'elle est là parce que je suis un peu un papa branleur ! Quand ils rentrent de l'école, je suis plus à leur demander comment leur journée s'est passée alors que Delphine, elle va plutôt s'inquiéter de si les devoirs sont faits. On se complète très bien."

Jean-Pascal Lacoste et Delphine : un bébé à l'horizon...

D'ailleurs, voir sa douce Delphine s'occuper de ses enfants lui donne des idées... Le chroniqueur de 42 ans envisage d'agrandir la famille avec sa fiancée de 15 ans sa cadette. "C'est prévu, confie-t-il à propos d'un bébé. L'ordre logique pour nous, c'est maison, mariage et bébé. On emménage le 15 décembre, on se marie le 25 juin 2022 et puis après, on mettra en route le bébé !"

Il faudra donc attendre encore un peu avant que Sylvie Tellier ne devienne tata. Rappelons que pour l'heure, l'ambiance est tendue entre la reine de beauté et son beau-frère. "Je ne peux pas me la voir ! On ne s'entend pas du tout. Moi je ne l'apprécie pas du tout parce qu'elle s'est permise de me juger sans me connaître. Je ne la connais pas, mais quand j'ai rencontré sa soeur, c'était pas bien de sortir avec quelqu'un de la télé", avait déclaré Jean-Pascal Lacoste dans TPMP en octobre dernier. De son côté, Sylvie Tellier assurait n'avoir jamais eu de contact avec lui, ni par téléphone ni ailleurs...

Enfin, toujours dans Public, Jean-Pascal Lacoste confie ne pas être fermé à une réconciliation avec la soeur de sa belle. "Ça reste de l'humour. Je sais qu'un jour on pourra en discuter ensemble et même, pourquoi pas, qu'on arrivera à s'entendre. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis", conclut-il.

L'interview de Jean-Pascal Lacoste est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 4 décembre 2020.