Star Academy, deux ex-candidats en couple ? Un première sortie à deux remarquée...

Il y a encore quelques jours, TF1 célébrait les 20 ans de la Star Academy avec la diffusion de trois primes exceptionnels. Plusieurs anciens candidats toutes saisons confondues ont participé à l'événement pour se replonger dans leurs doux souvenirs, l'occasion alors de découvrir que certains sont restés très proches. Lucie Bernardoni et Patrice Maktav ont par exemple fini par craquer l'un pour l'autre et se marier, alors qu'ils n'étaient pas de la même promotion. Le 19 novembre 2021, deux autres chanteurs ont laissé penser qu'ils pourraient suivre leurs pas.

Il s'agit d'Aurélie Konaté et Lukas Delcourt. La première a participé à la saison 2 de la Star Ac' en 2002 et lui a de son côté été révélé l'année suivante, dans la saison 3. Ensemble, ils se sont rendus à l'avant-première du nouveau dessin animé Disney intitulé Encanto organisée vendredi soir au Grand Rex à Paris. Sur les photos disponibles dans notre diaporama, Aurélie Konaté et Lukas Delcourt prennent la pose bras dessus, bras dessous devant les photographes, avec une complicité indéniable.

Pourtant, aucun d'eux n'a jamais indiqué être en couple. Au contraire, ils assurent plutôt sur les réseaux sociaux être de simples amis. Le 27 septembre dernier par exemple, Lukas Delcourt souhaitait un bon anniversaire à sa "princesse" Aurélie sur Instagram à travers un montage d'une tonne de photos de leur duo. La jolie interprète commentait alors : "Mais que je t'aime mon Lulu chéri. 18 ans d'amitié." Alors, leur relation a-t-elle évolué depuis ? Sont-ils très forts pour garder leur amour secret ? Le mystère reste pour l'heure entier !