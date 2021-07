Plus belle la vie : Une ex-candidate de la Star Academy rejoint le casting

La famille Plus belle la vie s'agrandit. Comme le dévoilent nos confrères de Télé Star, une nouvelle actrice va rejoindre les intrigues qui se déroulent au Mistral. Et elle est bien connue du grand public, notamment pour avoir participé à la Star Academy.

Il s'agit d'Aurélie Konaté, qui a marqué les esprits dans la saison 2 de la Star Academy (sur TF1 en 2002). Depuis plusieurs années, la belle artiste de 44 ans fait ses preuves en tant que comédienne. Et ce mois-ci, c'est dans la célèbre série de France 3 qu'elle fera le show comme le dévoile Télé Star. Pour l'heure, aucun détail concernant son personnage n'a été dévoilé et on ne sait pas encore avec quels acteurs elle aura le plaisir de tourner. Mais espérons pour ses fans qu'elle posera ses valises au Mistral pendant un bon moment.

Ce n'est pas la première fois qu'Aurélie Konaté joue dans une fiction quotidienne puisqu'en 2018, les téléspectateurs de TF1 ont pu le retrouver dans Demain nous appartient. Elle y avait campé le rôle d'Oriane, une mystérieuse voyante. "Oriane est médium. C'est une femme mystérieuse, intrigante mais Oriane est aussi une personne souriante et fragile. Elle veut aider les personnes qui en ont besoin avec ses dons de voyance, c'est pour cette raison qu'Alexandre la sollicite car il a besoin de décrypter ses visions. Cependant, elle comprend le scepticisme des autres vis-à-vis de son don", expliquait la première chaîne dans son communiqué de presse. Et, à l'occasion de la promotion de cette nouvelle aventure, elle avait révélé qu'à l'origine du projet, la elle était en lice pour interpréter le personnage de Victoire, aujourd'hui joué par Solène Hébert.

Toujours sur TF1, Aurélie Konaté a également joué dans Camping Paradis (2013-2016). Elle a incarné Aurélie Constantin dans Camping Paradis. Mais en 2016, la belle brune de 41 ans a révélé sur Facebook qu'elle avait été virée de la série.