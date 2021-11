Lucie Bernardoni mariée à Patrice Maktav : surprise en direct et larmes lors des 20 ans de la Star Academy

La Star Academy, c'est une grande et belle histoire d'amitié pour beaucoup d'anciens candidats qui ont toujours gardé contact et c'est aussi une incroyable histoire d'amour pour deux d'entre eux. En effet, bien qu'ils n'aient pas participé à la même saison, Lucie Bernardoni et Patrice Maktav ont fini par ne faire plus qu'un.

Lui a été au casting de la première saison en 2001, remportée par Jenifer et elle, séjournait dans le château de Dammarie-les-Lys en 2004, année où elle a perdu face à Grégory Lemarchal. Ce n'est qu'après de longues années à se croiser que Lucie Bernardoni et Patrice Maktav ont finalement craqué l'un pour l'autre. Leur idylle a débuté en 2018 et, quelques mois plus tard, ils se disaient "oui" dans un décor enchanté en Écosse.

Sur Instagram, l'ancienne finaliste de la saison 4 avait partagé à l'époque plusieurs photos de leur mariage. Patrice Maktav y apparaît très élégant dans un costume accessoirisé d'une rose à la boutonnière quant à Lucie elle portait une veste de fourrure blanche sous une robe de la même couleur. C'est dans le froid donc qu'ils se sont unis mais surtout au milieu d'un paysage à couper le souffle, sur l'île de Skye située dans le Nord-Ouest de l'Écosse.