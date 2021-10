Star Academy : Ces ex-candidats qui sont aujourd'hui mariés

La Star Academy fête ses 20 ans et tous les candidats ont changé et évolué. Deux d'entre eux ont même décidé de faire leur vie ensemble. Il s'agit de Lucie Bernardoni et Patrice Maktav.

Lui a séjourné au château de Dammarie-les-Lys en 2001 lors de la première saison de la Star Academy avec Jenifer. Elle, c'était en 2004 où elle a perdu face au très regretté Grégory Lemarchal. C'est bien des années plus tard que leur couple est né.

A force de se croiser pendant dix ans, les deux ex-candidats ont sympathisé et se sont mis en couple. Une union qui a débuté dans le plus grande discrétion et surprise, en 2018 ils se sont mariés. A l'époque, Lucie Bernardoni avait publié des photos de leur union champêtre et avait écrit, deux mois plus tard, un joli texte rendant hommage à son amour pour Patrice Maktav : "Pendant plus d'une décennie, nous nous sommes croisés. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce jour où on a osé se dire que c'était peut-être le moment d'arrêter de se croiser et de se trouver vraiment. Et voilà que dans quelques jours, nous fêterons nos 2 mois de mariage. C'était lui, c'est lui et ce sera lui. Je vous souhaite la même chose. Ça ne s'explique pas. Et n'expliquez jamais pourquoi les gens s'aiment, laissez-les s'aimer, simplement. Aimez-vous, engueulez-vous, réconciliez-vous, mais faites-le sans sagesse. Soyez fous."