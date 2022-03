"J'ai fait des conneries" : Magalie Vaé évoque son million d'euros dilapidé (EXCLU)

Déjà 17 ans que Magalie Vaé a remporté la Star Academy (saison 5, en 2005). Aujourd'hui elle fait son grand retour sur le devant de la scène avec un album de duos sorti le 4 mars en collaboration avec Frédéric François mais ce n'est pas tout. La chanteuse fait désormais du cinéma ! En effet, elle est à l'affiche de Ne m'oublie pas, film écrit et mis en scène par l'humoriste et acteur Mathieu Grillon. Il est loin le temps de la Star Academy... De cette époque, Magalie Vaé n'en garde que des souvenirs, et pas un sou ! Elle qui avait remporté un million d'euros a très vite tout dilapidé. Auprès de Jordan de Luxe, pour son émission L'instant Deluxe 2.0 en partenariat avec Purepeople, la brune de 35 ans se livre sur cette perte financière.

"J'ai fait des conneries", avoue-t-elle. Magalie Vaé, désormais incroyablement amincie, était tout juste âgée de 18 ans lorsqu'elle a touché cet énorme chèque. C'est à ce moment-là que son entourage a changé. Elle s'est fait de nouveaux amis qui n'étaient en fait là que par intérêt, pour profiter de sa fortune. Ses plus grosses dépenses, celles qui l'ont menée à la ruine, ce sont les sorties, comme elle l'indique elle-même. "Il faut savoir que nous n'étions pas que deux ! Ça me faisait vraiment plaisir et puis je ne me rendais pas compte. Il y avait le taxi, le restaurant... On restait plusieurs heures. Ça a duré plusieurs années quand même", se souvient-elle.

Puis, un beau jour, la maman de la petite Elia (10 ans) a été à sec. Sans argent, elle a alors perdu ses faux amis, partis "quand il n'y avait plus rien". "Je ne leur en veux pas. Aujourd'hui j'en rigole, il n'y a pas de souci. J'ai retrouvé cette réalité de l'argent. Je sais que j'ai fait des bêtises, et pour moi la seule responsable c'est bien moi. Je n'accuse personne d'autre", insiste-t-elle. Enfin, Magalie Vaé regrette des "mauvaises décisions" prises à l'époque. Mais aujourd'hui, cette mauvaise passe est bel et bien derrière elle. "Depuis un moment maintenant, je gère mon argent correctement", confie-t-elle fièrement. Désormais, elle gère ses comptes en banque d'une main de maître !