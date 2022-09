Magalie Vaé (Star Academy) : Rare photo avec sa très grande fille, qui la dépasse presque !

Pour Magalie Vaé, tout a commencé en 2005. Cette année-là, la jeune femme est ressortie grande gagnante de la cinquième saison de la Star Academy. A l'époque, la chanteuse n'était âgée que de 18 ans. Depuis, elle en a fait du chemin. L'interprète de Je ne suis qu'une chanson est ainsi devenue maman d'une adorable fille prénommée Elia et aujourd'hui âgée de 10 ans et demi. Mère et fille partagent une relation complice, mais la star veille à préserver sa progéniture sur les réseaux sociaux... jusqu'à tout récemment.

Sur son compte Instagram, Magalie Vaé publie des images de ses vacances à la mer ou encore quelques instants souvenirs de ses passages sur scène. Samedi 24 septembre 2022, la charmante brune de 35 ans surprend ses plus de 12 000 fidèles abonnés sur le réseau social en partageant une photo avec sa fille ! Sur ledit cliché, pris en noir et blanc, le duo prend la pose façon selfie. Magali Vaé apparaît les cheveux relevés en chignon, des créoles à ses oreilles et un joli petit sourire transmettant sa joie de se trouver là près d'Elia. La fillette, en chemise boutonnée, semble elle aussi ravie de prendre la pose avec sa maman à en croire son expression. Si seulement leurs visages sont visibles, la jeune fille qui fêtera bientôt son onzième anniversaire semble plus grande que sa maman !