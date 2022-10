Magalie Vaé victime de propos honteux dans TPMP : elle brise le silence en vidéo, sa réponse parfaite

Samedi 22 octobre 2022, Matthieu Delormeau était aux commandes d'un nouveau numéro de TPMP People, sur C8. Et, au moment de revenir sur la nouvelle saison de la Star Academy, Magalie Vaé n'a pas été épargnée. Mais pas question pour la chanteuse de 35 ans de se laisser faire sans réagir. Ainsi, le 26 octobre, elle a brisé le silence en vidéo, sur Instagram.

Samedi dernier, Matthieu Delormeau a reçu Mario Barravecchia (saison 1 en 2001), Houcine (saison 2 en 2002) et Maud Verdeyen (saison 5 en 2005) pour évoquer le retour de l'émission qui les a révélés. Et au moment de donner leur avis sur le futur gagnant, la discussion a dérivée sur Magalie Vaé quand le physique de l'une des élèves (à savoir Carla) a été mis en avant. Des propos peu flatteurs ont été prononcés.

Magalie Vaé n'est pas passée à côté de ces déclarations. Après quelques jours, la gagnante de la saison 5 a donc souhaité prendre la parole en vidéo afin de répondre à l'équipe de TPMP People. "La première chose qui a été dite, c'est que pour être chanteur ou chanteuse, il fallait être belle et sexy. Et la suite était : 'Bah non regarde Magalie Vaé.' Bon, je ne vais pas m'étaler. Mais dans la définition du dictionnaire, belle et sexy ça n'apparaît pas dans chanteur ou chanteuse. C'est quelqu'un qui en fait son métier et qui sait chanter", a-t-elle lancé dans un premier temps. Elle a ensuite invité l'équipe à ne plus la prendre pour exemple à chaque fois que le physique d'un artiste était évoqué et a précisé qu'elle était chanteuse et non mannequin. "Sur scène, j'y vais pour chanter et pour partager des choses extraordinaires avec le public qui vient me voir, pour transmettre des émotions", a ajouté la mère de famille.

Ca fait dix-sept ans que je ne dis pas grand chose

Magalie Vaé a ensuite répondu à la critique selon laquelle elle n'était pas la meilleure chanteuse du monde. "En effet, je ne suis pas la meilleure chanteuse du monde. Mais je trouve que pour un animateur, le dire en public c'est un peu déplacé. Je n'ai absolument rien contre Matthieu Delormeau ou les chroniqueurs, mais je tenais juste à dire mon ressenti et pouvoir me défendre. Ca fait dix-sept ans que je ne dis pas grand chose et aujourd'hui, j'ai envie. Concernant mon talent, je tenais à inviter monsieur Matthieu Delormeau à un futur concert pour qu'il vienne juger. Ce sera avec grand plaisir que je l'accueillerai. Ensuite il pourra dire si je suis une vraie chanteuse ou pas", a-t-elle poursuivi.

Enfin, elle a invité tout le monde a arrêter de dénigrer les physiques de chacun, car on est "dans un monde où tout le monde à sa place". "Personne n'est mieux que quelqu'un d'autre. On est tous bien pour quelqu'un et aussi pour soi", a-t-elle conclu.