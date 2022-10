Star Academy : Une candidate favorisée par un professeur ? Une publication refait surface et dérange

Les élèves de la Star Academy l'ont bien compris samedi soir : leur aventure peut s'arrêter très rapidement. Ce fut le cas pour Amisse, la première éliminée après une semaine seulement passée au château de Dammarie-les-Lys. Sur le banc des nominés face à Julien et Ahcène, la jeune candidate n'a malheureusement ni été sauvée par le public ni par le reste de ses camarades, lesquels n'ont pas eu la tâche facile.

Avant ce départ très émouvant, tous ont eu l'occasion de faire le show sur scène, parfois avec des stars très connues. La jeune Carla a de son côté obtenu le bonus de danser et chanter seule sur Moi Lolita d'Alizée pour avoir été la meilleure élève dans le cours de Yanis Marshall. Un défi compliqué à relever mais pour lequel elle s'est surpassée. D'ailleurs le professeur de danse n'a pas hésité à l'encenser. "C'était excellent, je t'ai fait un tableau avec un niveau professionnel. Le niveau de danse était super élevé là. On rit, mais je t'appelle 'la petite Britney' et je le pense sincèrement. On a enfin trouvé notre Britney Spears en France !", s'est-il exclamé après la prestation de Carla, vraisemblablement très fier.

À la fin de l'émission, au moment de débriefer, c'est donc tout naturellement que Yanis Marshall a accordé son coup de coeur à la jolie blonde prometteuse. "C'est Carla parce que le défi que je lui ai lancé est plus que réussi, c'était un truc de dingue, j'ai vraiment eu l'impression de voir un show à l'américaine en France", a-t-il justifié.

Mais ce vote pour Carla n'a pas été vu d'un très bon oeil et pour cause, sur Twitter, il a été prouvé que Yanis Marshall et l'élève se connaissaient déjà depuis bien avant le début du programme. En effet, une publication Instagram de Carla datant de février 2021 a refait surface sur la Toile, laquelle a été likée et commentée par Yanis. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient un certain favoritisme. "Elle est sur-côtée par la prod car elle connaissait déjà Yanis, elle n'a pas sa place désolée", "Je viens de découvrir que Carla était déjà une artiste mais surtout que Yanis la connaît oui oui. Étrange non ?!", "Yanis et Carla se connaissaient d'avant, on comprend mieux le sauçage", dénonce-t-on entre autres.