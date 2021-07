Magalie Vaé en couple : son nouveau chéri, "beau-père idéal" pour sa fille Elia

C'est avec un plaisir incroyable qu'elle a retrouvé la sensation des planches. Après des mois de disette artistique, Magalie Vaé a pu partir à la rencontre de son public, à nouveau, puisqu'elle se produit sur la scène de certains camping du sud de la France cet été. Elle sera prochainement, également, à l'affiche du film Ne m'oublie pas, de Mathieu Grillon, dont la sortie est prévue pour 2022. Quelle aubaine pour la chanteuse et comédienne qui, pendant de long mois, a craint la banqueroute.

C'est une personne qui restera dans l'ombre

Alors que la France était confinée, Magalie Vaé a bien tenté d'organiser quelques lives musicaux sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est qu'elle a davantage fait la maîtresse à domicile pour sa fille Elia et que la créativité s'est amenuisée au fil des jours. Heureusement, aujourd'hui, la Gonessienne est libre et bénéficie d'un coup de pouce de la part de son nouveau chéri. Car oui, elle a trouvé l'amour ! "J'ai quelqu'un dans ma vie, mais c'est une personne qui restera dans l'ombre, explique-t-elle dans le magazine France Dimanche. J'ai besoin de ce cocon intime et je sais, par expérience, qu'être avec quelqu'un de médiatisé, ce n'est pas facile. Je veux le protéger parce qu'il n'est pas tombé amoureux de Magalie Vaé mais de Magalie tout court. Je pense être tombée sur la bonne personne, le beau-père idéal pour ma fille. Pourvu que ça dure, je profite de chaque bon moment."

J'ai envie de voir mon chéri

Il est vrai que cette relation, bien que très discrète, n'était plus un secret. Invitée sur le plateau de l'émission Ca commence aujourd'hui, et interrogée à propos de sa vie sentimentale, Magalie Vaé s'était contentée de confirmer qu'elle avait bel et bien un amoureux. Alors qu'elle parlait à Purepeople de son confinement, en mars 2020, celle qui vit dans le Loir-et-Cher depuis dix ans avait affirmé qu'elle avait hâte de pouvoir ressortir et croiser certains visages. "Il y a énormément de gens que j'ai envie de revoir quand je sortirai. Forcément, admettait-elle. J'ai envie de voir mon chéri, mes deux amis les plus proches. Ce sont les trois personnes que j'avais l'habitude de voir très régulièrement et qui me manquent énormément..." On dirait bien que cette histoire, donc, s'installe durablement dans le temps...

Retrouvez l'interview de Magalie Vaé dans le magazine France Dimanche, n° 3909 du 30 juillet 2021.