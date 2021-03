Magalie Vaé : Comment gagne-t-elle sa vie 15 ans après la Star Academy ? "J'ai chanté dans des mariages..."

Elle a la musique dans la peau. Que ce soit sur la scène d'une salle immense, ou que ce soit devant un public plus restreint. Magalie Vaé, qui a remporté la cinquième saison de l'émission Star Academy en 2005, fait vibrer sa voix d'or, désormais, dans des contextes plus intimistes. C'est ce qu'elle a expliqué, sur TF1, dans l'émission 50' Inside. "Étant toute seule avec ma fille, il a fallu que je trouve une solution. Donc j'ai créé une société d'évènementiel qui me permet de continuer à chanter, précise-t-elle. Du coup j'ai chanté dans des mariages. En fait, l'important c'est de chanter et de partager. Qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y ait 500 personnes, on donnera autant parce qu'on a envie qu'ils repartent avec un bon souvenir."

Il y a un moment où financièrement, ça a été compliqué

Magalie Vaé est effectivement maman d'une petite fille baptisée Elia, qui a fêté ses 9 ans en novembre dernier. Elles vivent, ensemble, loin de Paris, dans le Loir-et-Cher. En 2016, alors qu'elle se séparait du père de son enfant, la jeune chanteuse connaissait de gros soucis d'argent - la cagnotte qu'elle avait gagné à la Star Academy étant vite partie en fumée. Et c'est Elia, justement, qui lui a donné la force, la rage de continuer. "Il y a un moment où financièrement, ça a été compliqué, se souvenait-elle un peu plus tôt sur TFX. Il a fallu la nourrir, l'habiller, qu'elle ait quelques jouets quand même... ll a fallu prendre le taureau par les cornes, créer mon entreprise. Le fait d'avoir ma fille m'a boostée et aidée à trouver une solution."

N'allez pas croire, non plus, qu'elle est à deux doigts de pointer à Pôle Emploi. Magalie Vaé a toujours de jolis projets en tête. Et malgré la pandémie de Covid-19, malgré un confinement un peu difficile à gérer, la jeune femme vient de se lancer dans "une très belle aventure".

Comme elle l'a récemment annoncé sur Instagram, elle sera bientôt à l'affiche du film Ne m'oublie pas, imaginé par l'humoriste et réalisateur Mathieu Grillon. Cette comédie dramatique, qui évoquera la maladie d'Alzheimer, mettra également en lumière d'autres personnalités comme Paulo ou l'ancienne star de la série Caméra Café, Alexandre Pesle. Vivement la réouverture des cinémas !