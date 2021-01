Magalie Vaé : Galères, salaire et séparation, sa nouvelle vie 15 ans après la Star Academy

En 2005, Magalie Vaé remportait la cinquième saison de la Star Academy en direct sur TF1. Aujourd'hui, quinze ans plus tard, la chanteuse a disparu des radars, ou presque. La brune pétillante a quitté Paris, est devenue maman et a lancé sa propre entreprise ! Elle donne des nouvelles sur TFX, en septembre 2020.

À sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, Magalie Vaé pensait faire carrière dans la musique. Mais, jugée trop ronde, elle n'avait "pas le physique de l'emploi". La déception a été grande. Déjà financièrement. "J'ai gagné un million d'euros, c'est un peu un cadeau empoisonné. C'est une avance sur les ventes d'album, ce n'est pas un gain de jeu. Et puis c'est imposable, donc déjà il y a la moitié qui part, lance-t-elle. Quand on a 18 ans, on ne sait pas gérer une somme pareille et malheureusement on attire énormément de personnes qui ne sont intéressées que par l'argent. C'est mon seul regret : j'aurais aimé que ma fille en profite un petit peu."

Magalie Vaé, "sans revenus", a sorti la tête de l'eau

Son rêve est brisé, la jeune chanteuse quitte alors Paris, sa famille et ses amis pour le Loir-et-Cher, région où travaillait son amoureux de l'époque. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Elia (9 ans)... et se sont séparés. Et là se sont enchaînées les galères. En 2016, Magalie Vaé s'est retrouvée sans revenus, avec sa fille à charge. "Il y a un moment où financièrement, ça a été compliqué. Il a fallu la nourrir, l'habiller, qu'elle ait quelques jouets quand même... ll a fallu prendre le taureau par les cornes, créer mon entreprise. Le fait d'avoir ma fille m'a boostée et aidée à trouver une solution", confie-t-elle.

C'est alors que l'ancienne Star Académicienne a créé sa propre entreprise d'événementiel où elle propose ses services de chanteuse. Pour sa présence à un anniversaire, un départ en retraite, elle est payée 350 euros. Elle demande un supplément de 50 euros pour chanter durant la soirée. Aussi, la jeune maman de 33 ans annonce un tarif de 600 euros pour un mariage où elle gère l'animation de la soirée, la soirée dansante et propose une prestation bonus. Une nouvelle vie bien loin des strass et paillettes pour Magalie Vaé qui s'épanouit auprès de sa fillette.