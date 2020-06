Star Academy truquée ? Magalie Vaé : "C'est comme dans les télé-réalités"

Voilà déjà sept ans que le château de la Star Academy a fermé ses portes. Pourtant, l'émission fait toujours autant parler aujourd'hui. En février dernier, Georges-Alain Jones avait assuré au cours d'une interview au Parisien que le célèbre télé-crochet était truqué. Des déclarations sur lesquelles la gagnante de la saison 5 Magalie Vaé est revenue au cours d'une interview pour Non Stop People.

Selon la chanteuse de 33 ans, il aurait été difficile pour la production de truquer les votes : "Truquer des votes téléphoniques, c'est très compliqué. Il y a quand même un huissier. Si les votes avaient été vraiment truqués, je ne pense pas que j'aurais gagné parce que je n'étais pas la favorite", a confié Magalie Vaé. Elle admet toutefois auprès de nos confrères que la prod' pouvait sans doute influencer les votes des téléspectateurs : "Après, c'est comme dans toutes les télé-réalités, à partir du moment où il y a un concours, il y a des images qui passent et certaines images peuvent favoriser les candidats et d'autres non, c'est plus dans ce sens-là. (...) Je ne sais pas pour toutes les Star Ac, car je n'ai pas tout suivi, mais je sais que, pour moi, il y a une semaine où j'étais là, où on ne m'a pas vue du tout, même mes parents ne savaient pas ce que j'allais chanter au prime, donc voilà."

Rappelons que Georges-Alain avait notamment confié : "J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale, car je les menaçais de tout balancer. Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages." Des propos rapidement démentis par Alexia Laroche-Joubert, ancienne productrice de la Star Academy, ou par des anciens candidats tels que Jean-Pascal Lacoste ou Sofiane.

De son côté, l'ancienne prof d'expression scénique Raphaëlle Ricci avait expliqué à l'occasion d'un live avec des anciens que si la production avait bel et bien truqué les votes, "c'était vachement bien fait". "Il y a peut-être eu des choses... J'étais devenue pote avec les huissiers, j'étais très curieuse, je posais des questions... Je voulais savoir comment cela se passait. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment réussi à savoir clairement. En tout cas, pas sur la première saison", avait-elle toutefois nuancé.