Georges-Alain Jones balance sur la Star Ac', Jean-Pascal Lacoste s'agace

Georges-Alain Jones ne s'attendait certainement pas à faire le buzz lors de son interview pour Le Parisien. Et pourtant, ses révélations-chocs sur la Star Academy sont loin d'être passées inaperçues. En 2002, il participait à la saison 2 du programme de TF1 et parvenait à se hisser jusqu'en demi-finale. Mais selon lui, son parcours aurait dû être bien différent. "Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué ! J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission !", a-t-il confié à nos confrères. Finalement, ce sont Houcine et Nolwenn Leroy qui ont eu cette chance à l'époque, au grand dam de Georges-Alain.

S'il pensait en rester là avec cette anecdote vieille de dix-huit ans, c'était sans compter les vives réactions d'anciens candidats de la Star Academy prêts à le contredire. Cyril Hanouna a notamment donné la parole à Houcine sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 18 février 2020. Ce dernier a qualifié de "dingues" les accusations de son ancien colocataire et assure n'avoir assisté à aucune magouille d'aucune sorte. Au cours du débat, l'animateur de C8 a également contacté par téléphone Jean-Pascal Lacoste. Le candidat de la première saison de la Star Academy s'est montré très irrité par les propos de Georges-Alain. "On ne peut pas dire des conneries pareilles, s'est-il indigné sur C8. Lui, il veut se faire de la pub. Il avait qu'à se plaindre au bout de deux ans. Je pense que c'est une connerie, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il doit rembourser l'argent qu'il a gagné grâce à ça."

En outre, c'est Nathalie André, directrice de la saison 3 de la Star Ac', qui a réagi sur Twitter en taclant sévèrement l'ex-chanteur. "Tu es en manque de notoriété mon p'tit chat ? Pourtant avec ta voix, tu aurais dû gagner ?!! En attendant, sans la Star Academy, tu serais encore chez toi et non à C+ ! Ce qui était 'truqué'... c'est sûr, c'est qu'Elton John ne voulait pas chanter avec toi !" Pas sûr que Georges-Alain se remette à évoquer le bon vieux temps de sitôt...