Magalie Vaé de nouveau en couple : gênée, elle fait de timides confidences...

Cette année, la Star Academy fête ses 20 ans. A cette occasion, TF1 a diffusé un documentaire événement afin de revenir sur les moments cultes et dévoiler les coulisses de l'émission phare du télé crochet. L'occasion de retrouver notamment la gagnante de la cinquième saison (2005), la chanteuse Magalie Vaé. La jeune femme de 34 ans a également accordé une interview à 50 Minutes Inside. Et le 26 mai 2021, c'est dans l'émission Ca commence aujourd'hui (France 2) que les téléspectateurs de France 2 ont pu la retrouver. Et elle a annoncé une bonne nouvelle.

Depuis plusieurs années, Magalie Vaé se fait plutôt discrète. Elle ne s'épanche que très rarement sur sa vie privée. Mais auprès de Faustine Bollaert, elle a accepté de faire tomber le masque. On ne le savait pas, mais la brunette n'est plus un coeur à prendre. La présentatrice lui a demandé : "Vous avez quelqu'un dans votre vie ?" Ce à quoi elle a timidement répondu : "Oui." Mais ne comptez pas sur elle pour dévoiler son identité. L'ancienne star académicienne préfère ne pas le dévoiler sur les réseaux sociaux afin de préserver leur intimité.

Lors de son passage dans Ca commence aujourd'hui, Magalie Vaé a aussi expliqué qu'aujourd'hui, elle organisait des soirées privées avec sa propre entreprise. Et, la chanteuse qui sort son nouveau single Des Pleurs se dit "épanouie" dans sa vie. "Là, c'est ma fille qui m'importe. Je ne veux pas me permettre de lui faire courir des risques, je veux qu'elle ne manque de rien (...) Je n'ai jamais arrêté la chanson, mais il y a un moment où ça ne suffit plus, surtout avec ma petite fille", a-t-elle notamment précisé. Elle n'a étalement pas échappé à des questions sur son expérience à la Star Academy, mais aussi sur sa vie après l'aventure. L'occasion de découvrir qu'elle a dilapidé l'argent de sa victoire très rapidement...