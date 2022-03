Magalie Vaé "amaigrie et affinée" : le secret de sa perte de poids dévoilé (EXCLU)

Magalie Vaé est de retour en musique et elle n'est pas seule. C'est avec une pointure de la chanson française, Frédéric François, qu'elle a collaboré pour son album de duos sorti le 4 mars dernier. A cette occasion, l'artiste révélée en 2005 dans la Star Academy (édition qu'elle a remportée) a accordé une interview à Jordan de Luxe, pour son émission L'instant Deluxe 2.0 en partenariat avec Purepeople. Elle a notamment évoqué son poids.

L'après Star Academy a été difficile pour Magalie Vaé. En plus d'avoir été critiquée sur ses projets musicaux, la jeune femme a dû essuyer de nombreux commentaires négatifs sur son poids comme elle l'a confié à plusieurs reprises. "J'ai été en dépression après tout ce qu'il s'est passé. Premier album, tout ça. Ca a été très compliqué et à l'époque, j'ai eu ma famille et des amis qui m'ont remis sur pied", a-t-elle rappelé. Depuis, la jeune femme de 35 ans va bien, même si elle connait des hauts et des bas comme tout le monde. Et Magalie Vaé s'assume à 100%.

Jordan de Luxe a fait remarquer qu'elle était "toute amaigrie, affinée". "Je me sens très bien. Oui j'ai perdu du poids", a réagi son invitée qui ne cache pas avoir fait le yoyo avec son poids. Mais pour avoir cette nouvelle silhouette, Magalie Vaé n'a pas fait un effort particulier. "Des fois, on perd du poids sans le demander. Ce n'était pas une volonté. Je mange normalement. Je fais attention aussi pour ma fille. Je veux qu'elle ait une bonne hygiène alimentaire. J'essaie d'avoir un rythme de vie sain et voilà, ça se fait tout seul. Le fait d'avoir eu ma fille a beaucoup aidé, parce qu'on ne peut pas dire qu'avant j'avais une bonne hygiène alimentaire", a confié la maman d'Eléa (10 ans). Si elle ne se "goinfrait pas", l'ancienne star académicienne avait en effet pour habitude de se préparer des plats cuisinés ou d'autres mets "pas forcément bons". "Le fait d'avoir eu ma fille, je me suis forcée à regoûter des aliments que je n'aimais pas plus jeune. Maintenant je mange de tout. Quand il faut se faire plaisir, je me fais plaisir", ajoute-t-elle.

Ce sujet du poids, Magalie Vaé en parle depuis seize ans. Nombreux sont donc les internautes à lui envoyer un message car ils admirent le fait qu'elle s'assume telle qu'elle est. Elle regrette toutefois qu'il revienne tout le temps sur la table. "Parfois on a envie de parler d'autre chose. Après je comprends si ça peut aider des gens qui me regardent. Dans ce cas, c'est avec grand plaisir", a-t-elle conclu, toujours avec la bonne humeur qu'on lui connaît.