Jean-Pascal Lacoste bientôt papa : Delphine est enceinte, le prénom du bébé déjà dévoilé

Cette fille sera le premier enfant de Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste ensemble, et le troisième de l'ancien élève de Star Academy. Il est également papa de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Kylie et Maverick (âgés de 13 et 9 ans), nés de son précédent mariage à une Américaine.

La naissance à venir d'Aïnhoa bouleverse les plans de ses parents. Jean-Pascal et Delphine comptaient se marier 25 juin 2022, une date qu'ils ont reportée. "On avait un ordre en fait. C'était maison, mariage et bébé. On est obligé de décaler le mariage puisque pour la naissance cela tombe pile poil. On doit décaler à l'année prochaine le mariage", a précisé le futur papa.