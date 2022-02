Lucie Bernardoni : Demande en mariage inattendue le soir de ses 35 ans !

Que rêver de mieux qu'une demande en mariage pour son anniversaire en amoureux ? Le 4 février 2022, Lucie Bernardoni a dévoilé que son mari Patrice Maktav lui avait demandé sa main pour la seconde fois, le jour de ses 35 ans. Un moment très romantique pour les amoureux qui se sont déjà passés la bague au doigt le 23 octobre 2018. Souriante sur un cliché en noir et blanc posté sur Instagram, la jolie brune écrit : "MERCI à tous ! 35 ans. Mon mari qui me redemande une deuxième fois en mariage le soir de mes 35 ans... J'ai dit une nouvelle fois oui mais avec les yeux car ma voix a décidé de me lâcher aujourd'hui. Mais c'est avec le Coeur qu'on parle le mieux, j'crois bien ! Je vous embrasse."

Ravis pour les deux amoureux révélés au grand public dans l'émission de télé-crochet Star Academy (Lucie avait participé en 2004 tandis que Patrice était candidat en 2001), les internautes ont rapidement réagi : "Bon anniversaire à toi et félicitations pour cette 2ème demande", "Magnifique. Foutue poussière dans l'oeil, je suis vraiment heureuse pour vous. Plein de bonheur les amoureux", "Mais que c'est beau ! Que vous êtes beaux les amoureux. Tellement heureuse pour vous, vous le méritez tous les deux.", "C'est tellement génial et super, félicitation pour votre renouvellement de mariage, vous êtes magnifiques tous les deux".