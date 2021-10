Jean-Pascal Lacoste : Photos exceptionnelles de sa fille Kylie, l'adolescente a bien grandi !

Si elle se fait discrète sur le réseau social de partages d'images, Kylie n'hésite pas à prendre la pose avec sa belle-mère. Samedi 2 octobre 2021, Delphine Tellier a partagé des photos exceptionnelles d'un superbe moment à quatre, avec son futur mari Jean-Pascal Lacoste et les enfants de ce dernier. "Soirée en famille", avait-elle lancé en légende. Plus tôt, en septembre 2020, le duo formé par Kylie et Delphine Tellier avait déjà fait le show sur Instagram. En voiture, elles s'amusaient sur le titre Bande organisée de Jul et d'autres rappeurs marseillais. Un "craquage" entre filles ! "Musique à fond sur du @juldetp... On vous avait bien dit de ne pas nous laisser seules", s'amusait la jeune femme.