Jean-Pascal Lacoste : Rares photos de famille avec Delphine Tellier et ses enfants

Il fait beau, il fait chaud. Alors quoi de mieux que de passer un agréable moment en famille pour en profiter. Le 21 juillet 2021, Delphine Tellier a posté une photo qui n'est pas passée inaperçue sur son compte Instagram.

C'est à Saint-Jean-de-Luz que Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste ont leur nid d'amour. Tous deux ont une maison avec un beau jardin. Quand le soleil brille, le couple en profite donc pour partager un moment privilégié en couple ou avec des proches, à l'extérieur. Récemment, c'est en compagnie de Kylie (12 ans) et Maverick (8 ans), les enfants que l'ancien candidat de la Star Academy a eus avec son ex-femme Jennifer, qu'ils ont passé un agréable moment en famille. Et la demi-soeur de Sylvie Tellier n'a pas manqué d'immortaliser cet instant précieux.

Ce mercredi, les abonnés de la belle blonde ont pu voir une première photo sur laquelle Delphine Tellier, Jean-Pascal Lacoste, Kylie et Maverick posent complices et tout sourire. La belle blonde est sublime en petit short beige et en haut noir. Sur la deuxième photo, Delphine regarde tendrement sa belle-fille pendant que son beau-fils fait une belle grimace. Enfin, la jolie tribu pose avec les parents de la compagne de Jean-Pascal. "Family & Friends", peut-on lire en légende.