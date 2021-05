Jean-Pascal Lacoste bientôt marié à Delphine Tellier ? Cette petite phrase qui en dit long...

Le papa de Kylie (11 ans) et Maverick (7 ans) nés de son premier mariage avec une américaine prénommée Jennifer, a en tout cas bel et bien l'intention d'épouser la belle-soeur de Sylvie Tellier, de 15 ans sa cadette. L'événement aurait d'ailleurs d'ores et déjà dû avoir lieu en 2020 mais, la crise sanitaire est malheureusement venue chambouler tous leurs plans. À travers différentes interview, Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier avaient alors confié avoir reporté leur union à 2022. Auraient-ils donc finalement avancé le grand jour ? Le mystère reste encore entier...

Une fois mari et femme, les amoureux comptent bien passer d'autres caps très importants comme celui d'agrandir la famille !