Jean-Pascal Lacoste papa divorcé : Delphine Tellier évoque sa relation avec son ex-femme

Entre Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier, c'est l'amour fou. L'ancien Agitateur de la Star Academy et la demi-soeur de Sylvie Tellier comptent même consolider leur amour par un mariage très prochainement. Après quoi, ils espèrent fonder leur famille. Ou plutôt, l'agrandir. Et pour cause, Jean-Pascal Lacoste est déjà papa de deux enfants, sa fille Kylie (12 ans) et son fils Maverick (8 ans) dont il a obtenu la garde après son divorce avec leur mère, une américaine prénommée Jennifer.

Lors d'une session question/réponse sur Instagram, Delphine Tellier s'est confiée sur le fonctionnement de cette famille recomposée et a évoqué sa relation avec l'ex-femme de Jean-Pascal. "Des hauts et des bas, mais on est dans la même team, on garde une cohésion et une bonne entente pour le bien-être des enfants", a-t-elle admis.

Par ailleurs, la jolie blonde s'est exprimée sur la place de belle-mère dont elle a hérité. Un rôle qui n'a pas toujours été évident à endosser. "Au début, Kylie croyait que j'allais lui voler son père et Mav, il était petit, il ne comprenait pas vraiment la situation. Finalement, à force de parler et de patience, les choses se sont faites naturellement. J'ai toujours dit que je ne voulais pas prendre la place de leur mère. Une maman reste une maman, on en a qu'une ! Même si parfois ce n'était pas simple à comprendre. À une période, ils croyaient avoir deux mamans... Une belle-maman doit vraiment avoir un rôle d'intermédiaire, de bonne copine, mais avec des limites et des règles à respecter", estime-t-elle. Et aujourd'hui, malgré des débuts difficiles, Delphine a noué de belles relations avec ses beaux-enfants, et plus particulièrement avec l'aînée Kylie. "Naturellement, je fais avec Kylie ce que ma mère faisait avec moi. Je lui dis toujours que le jour où elle aura l'âge de sortir, j'irai l'amener et la chercher même si c'est à 4h du matin. J'essaie au maximum d'être une confidente, c'est important qu'elle sache que si elle a besoin, elle peut me parler. Parfois, il y a des choses que l'on a peur de dire aux parents, je suis son intermédiaire !"

Une complicité qui doit certainement combler de joie Jean-Pascal Lacoste, lequel a déjà confié dans le passé à Purepeople.com être à la tête de la famille dont il avait toujours rêvé. "Les enfants ont leur mère, moi je suis leur père, Delphine est un peu leur maman d'adoption et ça se passe très bien. Les enfants sont heureux et c'est notre priorité. La définition d'une famille, elle est exactement comme on l'a".

Pour rappel, c'est en 2007 que Jean-Pascal Lacoste a épousé Jennifer. Le couple a divorcé en 2016 et c'est ensuite dans les bras de Delphine qu'il a retrouvé l'amour.