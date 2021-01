Sylvie Tellier brouillée avec sa demi-soeur Delphine : "On a décidé de couper contact"

Ce n'est un secret pour personne : entre Sylvie Tellier et Jean-Pascal Lacoste, ce n'est pas l'amour fou. Pire encore, l'ancien candidat de la Star Academy (2001) ne loupe jamais une occasion de tacler la directrice du comité Miss France, qui n'est autre que la demi-soeur de sa fiancée Delphine. Et pour cause, d'après lui, la célèbre blonde de 42 ans aurait tout fait pour mettre en péril leur couple. Chose que vient de confirmer Delphine.

Lors d'une session question/réponse sur Instagram mercredi 20 janvier 2021, la jeune femme a en effet accepté de se confier sur ses relations tendues avec Sylvie Tellier. "Je l'ai déjà vu et pleins de fois ! Je l'admirais... Entre temps, elle a eu des paroles sur moi qui m'ont blessé. Quand en privé, elle me parle de 'soeur à soeur', et que sur ses réseaux elle dit que je ne suis que 'la fille de la femme avec qui son père s'est remarié', ce n'est pas facile. C'est assez dur à entendre", a-t-elle d'abord rapporté. Et de poursuivre : "J'ai vraiment essayé de créer une relation entre nous. Mais ça n'a pas fonctionné, surtout depuis que je suis avec Jean-Pascal Lacoste".

Delphine exclue du trio formé par Sylvie Tellier et ses deux autres soeurs

Delphine Tellier explique avoir également tenté de nouer des liens avec les deux autres soeurs de la reine de beauté, à savoir Stéphanie l'aînée et Anne-Sophie la benjamine. "Mais depuis que je suis avec Jean-Pascal, c'est un vrai échec ! Elles ont mis plus d'efforts à me séparer de lui 'pour mon bien' qu'à essayer de me voir... Mes demi-soeurs sont très solidaires, je ne fais pas partie de ce trio", estime-t-elle. Ajoutant une petite note d'humour : "Pourtant depuis je suis devenue blonde mais rien n'y fait".

Ainsi, Delphine et Jean-Pascal Lacoste n'ont pas prévu d'inviter cette partie de la famille à leur futur mariage. "De toute façon, elle ne serait pas venue. Elle n'a jamais approuvé ma relation. Pour l'anecdote, sur le faire-part de son mariage avec son compagnon actuel (Laurent, ndlr), elle m'a glissé un 'ps : seuls les couples mariés seront invités'. J'ai trouvé ça très maladroit, donc je n'y suis pas allée", raconte avec amertume Delphine. Et de conclure : "Je lui souhaite sincèrement du bonheur dans la vie malgré tout. Mais effectivement, on a décidé de couper contact."